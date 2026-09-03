New York: brillante l'andamento di Microsoft

(Teleborsa) - Avanza il colosso informatico americano , che guadagna bene, con una variazione del 3,21%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Microsoft mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,3%, rispetto a +0,45% dell' indice americano ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 517,1 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 504,6. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 496,5 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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