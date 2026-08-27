New York: brillante l'andamento di Microsoft

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso informatico americano , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Microsoft più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società informatica di Redmond è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 511 USD, mentre il primo supporto è stimato a 495,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 526,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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