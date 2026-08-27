New York: brillante l'andamento di Microsoft
(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso informatico americano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Microsoft più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società informatica di Redmond è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 511 USD, mentre il primo supporto è stimato a 495,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 526,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```