New York: exploit di Corning

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di vetri speciali e ceramiche , che scambia in rialzo del 4,01%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Corning evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Corning rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Corning suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 159,5 USD con tetto rappresentato dall'area 169. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 154,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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