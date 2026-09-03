New York: pioggia di acquisti su Palantir Technologies

(Teleborsa) - Ottima performance per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che scambia in rialzo del 7,43%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Palantir Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,57%, rispetto a -0,01% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 185,5 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 175,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 168,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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