Crolla a New York Palantir Technologies

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che tratta in perdita del 6,73% sui valori precedenti.



L'andamento di Palantir Technologies nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Palantir Technologies . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Palantir Technologies evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 174,4 USD. Primo supporto a 164,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 160,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```