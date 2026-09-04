New York: seduta molto difficile per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,54%.



Lo scenario su base settimanale di Palantir Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Tecnicamente, Palantir Technologies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 179,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 171,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 187,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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