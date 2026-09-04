Milano 17:35
52.100 -0,28%
Nasdaq 21:05
29.485 +0,01%
Dow Jones 21:05
53.386 -0,56%
Londra 17:35
10.831 0,00%
Francoforte 17:35
26.046 +0,17%

New York: seduta difficile per Palantir Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per Palantir Technologies
A picco la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che presenta un pessimo -4,54%.
Condividi
```