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New York: scambi al rialzo per Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Goldman Sachs
Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana, con una variazione percentuale del 3,03%.
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