Goldman Sachs, accordo da 410 milioni di dollari per acquisire LCN Partners

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha raggiunto un accordo per acquisire LCN Capital Partners, società di investimento immobiliare commerciale specializzata in operazioni di sale-leaseback e contratti di locazione triple net, in un'operazione con un controvalore fino a 410 milioni di dollari.



E' quanto ha dichiarato in un'intervista Marc Nachmann, responsabile della divisione di gestione patrimoniale di Goldman Sachs, spiegando che "Ci sarà una crescente richiesta" di questi prodotti e che LCN, presente negli Stati Uniti e in Europa, "ha raggiunto una dimensione tale da poter crescere in modo significativo a partire da qui".



L'accordo - si legge su Bloomberg - consentirà a Goldman Sachs di offrire contratti di locazione ai propri clienti aziendali, operanti in svariati settori, che apprezzano il vantaggio di non dover iscrivere immobili a bilancio. I fondi Goldman Sachs potranno inoltre proporre l'investimento al proprio canale di distribuzione più ampio e alla clientela di investitori con patrimoni elevati, particolarmente sensibili all'impatto di tasse e inflazione.

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