Milano 15:24
52.045 +0,49%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 15:24
10.858 +0,95%
Francoforte 15:24
25.985 +0,56%

Piazza Affari: in forte denaro il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in forte denaro il comparto media dell'Italia
In forte aumento l'indice media italiano, che con il suo +1,52% avanza a quota 8.511,51 punti.
Condividi
```