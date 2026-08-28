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Piazza Affari: il comparto media dell'Italia mostra un andamento leggermente negativo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il comparto media dell'Italia mostra un andamento leggermente negativo
Si muove al ribasso l'indice media italiano, che perde lo 0,49%, scambiando a 8.505,1 punti.
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