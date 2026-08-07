Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Piazza Affari: balza in avanti il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti il comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano guadagna l'1,31% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 8.941,3 punti.
Condividi
```