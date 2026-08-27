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Piazza Affari: in calo il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: in calo il comparto media dell'Italia
Perde terreno l'indice media italiano, che retrocede a 8.558,59 punti, ritracciando dell'1,41%.
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