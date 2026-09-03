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Piazza Affari: performance negativa per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: performance negativa per il settore beni di consumo italiano
Il Comparto dei beni di largo consumo perde lo 0,77%, continuando la seduta a 110.249,39 punti.
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