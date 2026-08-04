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Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano
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04 agosto 2026 - 10.00
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, che continua la seduta a 111.293,55 punti, in calo dello 0,99%.
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