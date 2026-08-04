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Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano
Giornata negativa per il comparto dei beni di largo consumo, che continua la seduta a 111.293,55 punti, in calo dello 0,99%.
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