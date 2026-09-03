The Human Safety Net torna con la quarta edizione di Lights! Camera! Impact!

(Teleborsa) - The Human Safety Net – la Fondazione globale di Generali dedita alle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità – presenta la quarta edizione di Lights! Camera! Impact!, l’appuntamento annuale dedicato alla capacità del cinema di generare impatto promuovendo inclusione, consapevolezza e cambiamento sociale. L’edizione di quest'anno è realizzata in collaborazione con Van Leer Foundation, organizzazione internazionale impegnata nello sviluppo della prima infanzia.



L’iniziativa, lanciata in occasione dell’83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si terrà sabato 5 settembre 2026 negli spazi della Casa di The Human Safety Net, in Piazza San Marco.



Lights! Camera! Impact! punta quest’anno ad approfondire il tema del diventare genitori e il profondo impatto che questa esperienza ha sui bambini, in particolare nei primi sei anni di vita, un periodo cruciale per il loro sviluppo e per le opportunità future.



"Lights! Camera! Impact! nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un autentico motore di cambiamento, perché contribuisce a plasmare l’immaginario collettivo e a generare modelli e nuove forme di consapevolezza", afferma Emma Ursich, CEO di The Human Safety Net, aggiungendo "sempre di più questa iniziativa catalizza il confronto tra il settore del sociale e quello del cinema".



L’evento fa parte del più ampio programma "Art for Social Impact", mediante il quale la fondazione promuove il cambiamento sociale grazie a una visione che mette al centro il potere trasformativo dell’arte. Il tema di quest’anno è pienamente in linea con la missione di The Human Safety Net e con il suo programma Per le Famiglie, attivo in 23 Paesi al fianco di 65 ONG partner.



"Diventare genitori è una delle esperienze più profonde della vita. Eppure, nonostante racchiuda tutti gli elementi per dar vita a una narrativa importante – la commedia, la meraviglia, il conflitto e il cambiamento – questa esperienza rimane ancora in gran parte assente dai nostri schermi. Attraverso la partnership con The Human Safety Net e altri partner, ci stiamo impegnando per valorizzare autori in grado di dare vita a storie profondamente umane", afferma Michael Feigelson, CEO della Van Leer Foundation.



L’evento del 5 settembre sarà preceduto da due giornate di workshop di approfondimento tra esperti del settore, rappresentanti del non profit e medi.



La principale novità di quest’anno è il cofinanziamento di una fellowship internazionale con The Black List, a sostegno di sceneggiatori emergenti impegnati nello sviluppo di storie dedicate alla genitorialità e allo sviluppo della prima infanzia. L’iniziativa è sostenuta da The Human Safety Net, Van Leer Foundation, Equimundo e American Institute for Boys and Men e prevede finanziamenti e opportunità di mentoring per quattro sceneggiatori emergenti.



Il programma di Lights! Camera! Impact!, in cui momenti di discussione saranno accompagnati da proiezioni di trailer e clip selezionati dai panelist, è curato da Anadil Hossain, produttrice pluripremiata, nota per le sue storie che promuovono prospettive diverse e mettono in discussione le regole culturali. "Il nostro evento è cresciuto negli anni grazie a partnership sempre più solide e a un sostegno concreto alla visione che portiamo avanti: mettere in relazione organizzazioni guidate da una missione, creativi visionari e

collaborazioni capaci di tradursi in progetti concreti”, afferma Hossain.





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