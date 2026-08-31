Abi, torna “è cultura!”: il festival del patrimonio di banche e fondazioni

(Teleborsa) - Torna "è cultura!", il Festival che racconta e valorizza il patrimonio artistico, storico e culturale custodito da banche e fondazioni, rendendolo accessibile al pubblico attraverso un ampio calendario di iniziative diffuse sui territori e distribuite lungo tutto l'anno.



"Con è cultura! banche e fondazioni confermano il proprio impegno nel promuovere la cultura come leva strategica per la crescita del Paese e la coesione delle comunità", ha dichiarato Marco Elio Rottigni, Direttore Generale dell’ABI. "L’obiettivo è coinvolgere pubblici sempre più ampi e, in particolare, i più giovani. I risultati della scorsa edizione, con oltre 80.000 partecipanti ai più di 150 eventi organizzati in tutta Italia e circa 10 milioni di visualizzazioni sui social, confermano il valore di questa iniziativa".



Il filo conduttore all’edizione 2026 è il tema "La cultura ti porta dove vorresti essere", un invito a scoprire luoghi, storie e linguaggi differenti e a vivere la cultura come esperienza di partecipazione e crescita. In questa prospettiva, "è cultura!" dedica particolare attenzione alle nuove generazioni, con la seconda edizione della ricerca ABI "GenZ & Alpha, la cultura che non ti aspetti", dedicata ai comportamenti culturali dei giovani in Italia e in Europa.



Tra le iniziative in programma, dal 16 al 24 ottobre sedi storiche e moderne di banche, fondazioni di origine bancaria e della Banca d’Italia apriranno straordinariamente le proprie porte al pubblico, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino un patrimonio artistico, storico e culturale diffuso su tutto il territorio nazionale.







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