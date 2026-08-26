Eventi e scadenze del 26 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 26/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

Rimini Meeting 2026 - "L'amor che move il sole e l'altre stelle" - Fiera di Rimini - Alla 47ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano ogni anno esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese. Sono previsti 150 convegni con circa 500 relatori italiani e internazionali, tra i quali Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea), Gabriele Fava (Presidente INPS), Roberta Metsola (Presidente del Parlamento Europeo) e i ministri Tajani, Salvini, Urso, Giuli, Valditara e Lollobrigida. Sarà presente Papa Leone XIV (da venerdì 21/08/2026 a mercoledì 26/08/2026)

XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

Abercrombie & Fitch - Risultati di periodo

HP - Risultati di periodo

Nvidia - Risultati di periodo: 2nd Quarter FY27

Salesforce - Risultati di periodo

Urban Outfitters - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```