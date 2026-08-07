Eventi e scadenze del 7 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 07/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

Rating sovrano - Austria - Standard & Poor's pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Lussemburgo - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Emak - CDA: Relazione Semestrale

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Conference call con gli analisti sui Risultati consolidati al 30 giugno 2026 - ore 12.30

Nintendo Co., Ltd - Risultati di periodo

Riba Mundo Tecnologia - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Unipol - Appuntamento: Conference call di presentazione dei Risultati Consolidati al 30 giugno 2026 - Ore 13:30

Wendy's - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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