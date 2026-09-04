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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 3/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Bene il Light Sweet Crude Oil, con un rialzo dell'1,05%.

Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 94,41. Rischio di eventuale correzione fino al target 86,18. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 102,64.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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