Milano 16:19
52.206 -0,08%
Nasdaq 16:19
29.589 +0,36%
Dow Jones 16:19
53.405 -0,52%
Londra 16:19
10.823 -0,08%
Francoforte 16:19
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Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,19%)

Il Dow Jones esordisce a 53.584,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,19%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto -0,19%, a quota 53.584,89 in apertura.
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