Milano 15:48
51.685 -0,44%
Nasdaq 15:48
29.034 -0,15%
Dow Jones 15:48
52.945 +0,34%
Londra 15:47
10.751 -0,35%
Francoforte 15:48
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Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,12%

L'indice dei colossi USA esordisce a 52.829,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,12%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,12%, a quota 52.829,58 in apertura.
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