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/ Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
L'indice dei colossi USA esordisce a 53.611,94 punti
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28 agosto 2026 - 15.33
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Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,08%, a quota 53.611,94 in apertura.
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