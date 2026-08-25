Milano 16:09
52.679 +0,26%
Nasdaq 16:09
29.187 +0,56%
Dow Jones 16:09
53.443 +0,05%
Londra 16:09
10.863 +0,08%
Francoforte 16:09
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Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,33%)

Il Dow Jones esordisce a 53.594,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,33%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto +0,33%, a quota 53.594,92 in apertura.
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