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Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,33%)
Il Dow Jones esordisce a 53.594,92 punti
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25 agosto 2026 - 15.33
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