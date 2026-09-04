Milano 3-set
52.245 0,00%
Nasdaq 3-set
29.482 +1,16%
Dow Jones 3-set
53.686 +1,18%
Londra 3-set
10.832 0,00%
Francoforte 3-set
26.003 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,86%

Nikkey a 64.769,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,86%
Indice Nikkey +0,86% a quota 64.769,74 all'apertura pomeridiana.
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