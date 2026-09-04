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/ Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Utilities
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Finanza
,
Indici settoriali
04 settembre 2026 - 17.00
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Indice Utilities dell'Area Euro
avanza in maniera frazionale, arrivando a 552,66 punti.
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