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Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Utilities
Performance positiva per l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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