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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro continua la giornata in aumento dello 0,91%.
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