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Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Utilities
In lieve calo l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata sotto la parità a 547,3 punti.
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