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Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Utilities
Giornata da dimenticare per l'indice Utilities dell'Area Euro, che retrocede a 557,56 punti, ritracciando dell'1,58%.
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