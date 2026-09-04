Milano 13:37
52.135 -0,21%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
53.686 +1,18%
Londra 13:38
10.830 -0,02%
Francoforte 13:38
26.097 +0,36%

Francoforte: balza in avanti Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Zalando
Seduta positiva per la società che vende calzature e moda online, che avanza bene del 2,28%.
Condividi
```