Milano 15:52
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Francoforte: seduta difficile per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta difficile per Zalando
Retrocede molto la società che vende calzature e moda online, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,04%.
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