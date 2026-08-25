Milano 16:15
52.712 +0,32%
Nasdaq 16:15
29.174 +0,52%
Dow Jones 16:15
53.481 +0,12%
Londra 16:15
10.870 +0,15%
Francoforte 16:15
26.299 +0,74%

Francoforte: positiva la giornata per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Zalando
Scambia in profit la società che vende calzature e moda online, che lievita del 2,61%.
Condividi
```