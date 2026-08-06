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Francoforte: rally per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rally per Zalando
Ottima performance per la società che vende calzature e moda online, che scambia in rialzo del 3,88%.
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