Francoforte: brillante l'andamento di Zalando
(Teleborsa) - Scambia in profit la società che vende calzature e moda online, che lievita del 2,30%.
Lo scenario su base settimanale di Zalando rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22,89 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23,63. Il peggioramento di Zalando è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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