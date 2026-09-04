Francoforte: giornata depressa per Lanxess

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca , che presenta una flessione dell'1,90%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lanxess rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società che produce prodotti chimici e polimeri rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,74 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,32. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```