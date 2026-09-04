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Francoforte: giornata depressa per Lanxess

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Lanxess
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca, che presenta una flessione dell'1,90%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lanxess rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società che produce prodotti chimici e polimeri rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,74 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,32. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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