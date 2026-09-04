Gruppo Volkswagen, sì del Consiglio di Sorveglianza al Piano Future 2030

(Teleborsa) -
Passa la linea del Ceo di Volkswagen Oliver Blume, che ha messo a punto un piano lacrime e sangue per riportare la big dell'auto tedesca alla redditività: un piano che punta su pesantissimi tagli di posti di lavoro (circa 50mila) e una riorganizzazione imperniata sui business più redditizi e quelli che offrono maggiori opportunità. Hans Dieter Potsch
Nonostante le forti perplessità, alla fine il Consiglio di Sorveglianza ha approvato all'unanimità il Piano Future 2030. "In un momento in cui l'industria automobilistica e i suoi mercati stanno attraversando la trasformazione più rapida e radicale di sempre, - spiega una nota - il Piano Futuro 2030 consente al Gruppo Volkswagen di gettare le basi per un successo sostenibile a lungo termine" e "pone le basi per rendere il Gruppo Volkswagen e i suoi marchi più forti, più competitivi e meglio posizionati per il futuro".
Il Board si impegnerà ora a promuovere congiuntamente le misure necessarie, in collaborazione con i marchi, le filiali e i rappresentanti dei lavoratori.
"Questo è un segnale forte per il futuro del Gruppo Volkswagen. Ci assumiamo la responsabilità nei confronti di tutti i nostri dipendenti, dei nostri partner e dei posti di lavoro nel settore industriale in tutto il mondo", commenta Blume, aggiungendo "nei prossimi anni, investiremo tre miliardi per rendere i nostri marchi iconici ancora più attraenti, forti e competitivi".
, Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ha aggiunto "siamo convinti che l'attuazione del Piano Futuro garantirà la sostenibilità e la competitività a lungo termine del Gruppo Volkswagen".
I capisaldi del Piano Future 2030
Il Piano Future 2030 comprende 12 iniziative, concepite per rendere il Gruppo e i suoi marchi più resilienti e competitivi in ??condizioni di mercato difficili. I capisaldi del Piano sono i seguenti:
Olaf Lies
- Core business automobilistico al centro e recupero redditività: il Gruppo prevede vendite annuali per 9 milioni di veicoli; l'obiettivo finanziario primario è un margine operativo del 9% entro il 2030 che corrisponde a un risultato operativo di circa 31 miliardi di euro, con 37 miliardi di euro di costi generali e un obiettivo di 135 miliardi di euro per investimenti e ricerca e sviluppo nel periodo 2027-2031.
- Focus sui veicoli di maggior interesse: entro il 2035 ci sarà una razionalizzazione del portafoglio modelli di circa il 50% che ridurrà la complessità dell'offerta di circa il 75%. L'obiettivo è ottenere maggiori volumi per modello, costi inferiori, maggiori economie di scala.
- Portare l'efficienza a un livello superiore: un programma di Eccellenza Operativa a livello di gruppo riunisce le competenze di ricerca e sviluppo, approvvigionamento, produzione, qualità, vendite e costi generali e punta a processi più fluidi, maggiore velocità e un incremento misurabile della competitività.
- Rafforzare la leadership: strutture di leadership più snelle, responsabilità chiare e processi decisionali più brevi consentono ai team di agire più rapidamente e di assumersi maggiori responsabilità. Un sistema unificato di valutazione delle prestazioni e di bonus per i dirigenti promuoverà la responsabilità per i risultati individuali e le prestazioni collettive.
- Definizione di una struttura produttiva competitiva: entro la fine di giugno 2027 verrà sviluppato un piano per una struttura produttiva sostenibile e competitiva per gli stabilimenti europei. Il Consiglio di Sorveglianza riconosce che la capacità produttiva attualmente supera la domanda di oltre 500.000 unità e che, al momento, non è possibile garantire una futura allocazione produttiva competitiva per gli stabilimenti di Emden, Zwickau, Hannover e Neckarsulm, per i quali si stanno valutando usi alternativi (a tal proposito Blume aveva parlato anche della possibile riconversione nel settore difesa).
- Adeguamento della forza lavoro: è necessario un ulteriore adeguamento fondamentale della capacità produttiva globale per raggiungere gli obiettivi del programma di trasformazione e salvaguardare la competitività del Gruppo. Secondo l'analisi alla base del Piano Futuro 2030, sarà necessario un adeguamento dell'organico b, inclusi i ruoli dirigenziali.
- Sviluppo delle attività in Nord America e Cina: in Nord America, il Gruppo Volkswagen si concentrerà sui segmenti più redditizi. In Cina, il Gruppo si sta adattando alle nuove aspettative di crescita complessiva del mercato automobilistico cinese e sta espandendo la propria attività di esportazione verso il "Sud globale".
- Semplificazione della struttura: il Consiglio di Sorveglianza ha chiesto al Consiglio di Amministrazione di sviluppare un modello per una struttura decisionale evoluta, per realizzare sinergie tecnologiche e di altro tipo che riducano i costi a livello di Gruppo. Tale struttura consentirà una chiara attribuzione delle responsabilità e una governance di gruppo più rapida, efficiente e moderna.
- Razionalizzazione del portafoglio investimenti: il portafoglio di partecipazioni azionarie e attività sarà valutato rigorosamente per mantenere solo quelle con un chiaro contributo strategico e finanziario al core business; Si prevede una razionalizzazione di circa un terzo. Le attività non strategiche saranno cedute o riorganizzate.
, Presidente della Bassa Sassonia, ha commentato queste iniziative sottolineando che "le sfide che Volkswagen e l'industria automobilistica tedesca si trovano ad affrontare sono enormi. È quindi ancora più importante intraprendere ora un percorso comune verso la necessaria trasformazione". "Stiamo investendo massicciamente nella sostenibilità futura e nel miglioramento della competitività. - ha aggiunto - Allo stesso tempo, svilupperemo prospettive a lungo termine per i nostri stabilimenti. Anche la politica deve svolgere un ruolo di supporto".
"In questa situazione di crisi, ci siamo impegnati a fondo per trovare soluzioni efficaci. Con l'adozione del Piano per il Futuro, affrontiamo insieme al Consiglio di Amministrazione e agli azionisti le enormi sfide che ci attendono", ha sottolineato Christiane Benner
, Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza e Prima Presidente di IG Metall, aggiungendo "quale maggiore azienda industriale tedesca, Volkswagen continua ad avere un'enorme responsabilità nei confronti dei propri dipendenti e delle regioni in cui opera. Dimostreremo che i risultati migliori si ottengono quando tutte le parti affrontano insieme e in modo diretto anche le sfide più difficili".