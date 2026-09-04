Francoforte: scatto rialzista per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Rialzo per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,68%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Volkswagen AG Pref rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Volkswagen AG Pref sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 83,01 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 79,13. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 86,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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