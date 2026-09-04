Milano 10:46
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Francoforte: in acquisto Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in acquisto Volkswagen AG Pref
Grande giornata per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,53%.
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