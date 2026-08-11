Nuovo accordo tra Exor e Philips. Elkann pronto a salire fino al 22% del gruppo olandese

Possibile ulteriore aumento con il sì del Consiglio di Sorveglianza

(Teleborsa) - Royal Philips , gruppo olandese di tecnologie in campo sanitario, ed Exor , holding della famiglia Agnelli-Elkann, hanno annunciato martedì di aver raggiunto un accordo per l'aggiornamento del loro accordo di collaborazione a lungo termine.



L'accordo offre a Exor - ora al 19% del gruppo olandese - la flessibilità di incrementare la partecipazione in Philips fino al 22% del capitale sociale e dei diritti di voto, rispetto al precedente limite del 20%, con la possibilità di un ulteriore aumento previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza di Philips. Gli accordi di governance rimangono invariati, incluso il diritto di Exor di nominare un membro del Consiglio di Sorveglianza di Philips.



Feike Sijbesma, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Royal Philips, ha dichiarato: "L'impegno a lungo termine di Exor sottolinea la sua fiducia in Philips e nella sua strategia. Il Consiglio di Sorveglianza apprezza il contributo costruttivo di Exor e ringrazio Benoît Ribadeau-Dumas per il suo continuo supporto nella supervisione della direzione strategica di Philips."



Roy Jakobs, CEO di Royal Philips, ha dichiarato: “L'accordo aggiornato riflette il supporto di Exor a Philips e al suo Consiglio di Amministrazione nell'attuazione del nostro piano 2026-2028. Sottolinea il potenziale di creazione di valore del piano e il nostro impegno a conseguire una crescita redditizia.”



John Elkann, CEO di Exor, ha dichiarato: “Sosteniamo la strategia a lungo termine di Philips, definita da innovazione, creazione di valore e un'esecuzione rigorosa. L'accordo aggiornato riflette il nostro continuo impegno nei confronti di Philips in qualità di suo maggiore azionista.”

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