Indicazioni rialziste per Acciona Energia

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Seduta decisamente positiva per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , parte dell' Ibex 35 , che ha terminato in rialzo dell'1,52%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Acciona Energia è da comprare ai prezzi attuali pari a 21,44 Euro con stop loss individuato a quota 20,58 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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