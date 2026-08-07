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Indicazioni rialziste per Ameren

Finanza
Indicazioni rialziste per Ameren
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Seduta negativa per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica, tra i componenti dell'S&P-500, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,62%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 108,3 USD, con stop loss individuato a livello 66,25 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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