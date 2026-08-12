Madrid: andamento rialzista per Acciona

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società elettrica spagnola , con una variazione percentuale del 2,08%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 217,9 Euro, mentre i supporti sono stimati a 213,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 222,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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