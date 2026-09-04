Milano 13:42
52.145 -0,19%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
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Londra 13:42
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Francoforte 13:42
26.111 +0,41%

Londra: movimento negativo per Rentokil Initial

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Rentokil Initial
Sottotono il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che passa di mano con un calo del 2,05%.
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