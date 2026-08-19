Milano 15:03
53.013 -0,01%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 15:03
10.733 +0,04%
Francoforte 15:03
26.097 -0,12%

Londra: andamento negativo per Smith & Nephew

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Smith & Nephew
Retrocede il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, con un ribasso del 3,65%.
Condividi
```