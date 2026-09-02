Milano 15:55
51.675 -0,46%
Nasdaq 15:55
28.980 -0,33%
Dow Jones 15:54
53.022 +0,48%
Londra 15:54
10.764 -0,24%
Francoforte 15:55
25.857 -0,44%

Londra: movimento negativo per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per JD Sports Fashion
Retrocede il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, con un ribasso del 3,69%.
Condividi
```