Milano 15:54
51.688 -0,44%
Nasdaq 15:54
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Dow Jones 15:54
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Londra 15:53
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Francoforte 15:54
25.851 -0,46%

Londra: andamento negativo per Pearson

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Pearson
Pressione sulla società internazionale di formazione, che tratta con una perdita del 2,73%.
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