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/ Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dello 0,79%
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dello 0,79%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.792,54 punti
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Finanza
27 agosto 2026 - 17.43
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Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dello 0,79%, archiviando la giornata a 10.792,54 punti.
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