Milano 17:35
52.265 -1,17%
Nasdaq 18:00
29.534 +1,06%
Dow Jones 18:00
53.616 +0,28%
Londra 17:35
10.793 -0,79%
Francoforte 17:37
26.367 +0,31%

Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dello 0,79%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.792,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dello 0,79%
Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dello 0,79%, archiviando la giornata a 10.792,54 punti.
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