Milano 16:24
52.187 -0,11%
Nasdaq 16:24
29.574 +0,31%
Dow Jones 16:24
53.404 -0,53%
Londra 16:24
10.826 -0,05%
Francoforte 16:24
26.096 +0,36%

New York: rally per Coherent

Migliori e peggiori, In breve
New York: rally per Coherent
Brillante rialzo per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,44%.
Condividi
```