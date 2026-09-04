New York: ingrana la marcia Coherent

(Teleborsa) - Grande giornata per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,08%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Coherent rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Coherent si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 269,2 USD. Prima resistenza a 286,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 257,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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